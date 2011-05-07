Присяжнюк обещает ветеранам и инвалидам войны дешевые лекарства

В Киевской области при каждой больнице будут созданы коммунальные аптеки для ветеранов и инвалидов войны, где они смогут получать дешевые лекарства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам перед торжествами для ветеранов в помещении Киевской облгосадминистрации заявил председатель КОГА Анатолий ПРИСЯЖНЮК.

«Я подписал распоряжение, и мы открываем для ветеранов коммунальные аптеки, где лекарственные препараты будут на 30% дешевле», - сказал он, добавив при этом, что в данные медицинские торговые заведения будут осуществляться прямые поставки лекарств от производителей, что даст возможность реализовывать их по низким ценам.

«В принципе, и меня поддерживают депутаты, мы сделаем эту программу в целом для того, чтобы мы участников войны, инвалидов обеспечили льготными медикаментами. В каждом районе, городе, при каждой больнице будут такие аптеки», - заверил А.ПРИСЯЖНЮК. В то же время он сообщил, что в настоящее время руководство области работает над тем, чтобы открыть для ветеранов войны собственный госпиталь, поскольку так получилось, что столичный регион является единственным в Украине, который до сих пор не имеет подобного медицинского заведения.