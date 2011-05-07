Кировоградская областная прокуратура вывесила красный флаг
14:29, 07 мая 2011Политика
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Рядом с государственным желто-голубым
Вчера первой среди государственных учреждений Кировограда вывесила над зданием красный флаг рядом с государственным желто-голубым областная прокуратура.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в областной организации ВО «Свобода».
Такой поступок представителей государственной правоохранительной структуры в областной организации партии считают противоправным и аморальным.
Ранее глава Кировоградской облгосадминистрации Сергей ЛАРИН высказался в поддержку использования красного флага во время празднования Дня Победы.
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