Кировоградская областная прокуратура вывесила красный флаг

Вчера первой среди государственных учреждений Кировограда вывесила над зданием красный флаг рядом с государственным желто-голубым областная прокуратура.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в областной организации ВО «Свобода».

Такой поступок представителей государственной правоохранительной структуры в областной организации партии считают противоправным и аморальным.

Ранее глава Кировоградской облгосадминистрации Сергей ЛАРИН высказался в поддержку использования красного флага во время празднования Дня Победы.