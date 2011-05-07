Янукович присвоил звание «Мать-героиня» более чем двум тысячам женщин

Накануне Дня матери, который отмечается 8 мая, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Указ о присвоении почетного звания «Мать-героиня» более чем 2 000 многодетных матерей.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Также отмечается, что с начала 2011 года это почетное звание присвоено более чем 10000 женщинам, которые родили и воспитали до восьмилетнего возраста пять и больше детей, в том числе детей, усыновленных в установленном законодательством порядке.