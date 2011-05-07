Авто Шкиля летело на высокой скорости?

Как стало известно УНИАН от информированных источников, автомобиль, за рулем которого находился народный депутат Андрей ШКИЛЬ, двигался с немалой скоростью, поскольку после удара в левую переднюю сторону автомобиля «Volksvagen», легковой автомобиль развернуло и отбросило на несколько метров.

По информации собеседника агентства, Volksvagen выезжал с автозаправочной станции. На месте ДТП работали врачи реанимационной бригады, оказывая помощь А.ШКИЛЮ.

По данным источника, последний находится в тяжелом состоянии в больнице №17 г. Киева.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины Андрей ШКИЛЬ попал в дорожно-транспортное происшествие, сообщает официальный сайт МВД Украины.

Отмечается, что 7 мая этого года, в 00 ч 02 мин в дежурную часть ГУ МВД Украины в г. Киеве поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на одной из столичных улиц, в результате которой телесные повреждения получил народный депутат Украины А.ШКИЛЬ.

Как выяснилось, 6 мая, в 22 ч 23 мин по улице Камышинской, 4, в столице автомобиль «Nissan Qashai», за рулем которого и находился народный депутат А.ШКИЛЬ, двигался со стороны проспекта Науки в направлении улицы Промышленная и по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с иномаркой марки «Volksvagen», которая двигалась навстречу.

В результате ДТП телесные повреждения получил водитель «Nissan Qashai» А.ШКИЛЬ.

58-летний водитель «Volksvagen» и двое его пассажиров не пострадали.

По факту дорожно-транспортного происшествия следственным отделом Голосеевского РУ ГУМВД Украины в г. Киеве возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства происшествия.