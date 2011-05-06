Литвин уверяет, что в его возрасте рейтинги волновать перестают

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что не очень беспокоится о своих рейтингах в социологических исследованиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил сегодня в интервью журналистам во время пребывания с рабочей поездкой в Винницкой области.

«Меня волнует совсем другое в моем возрасте, а не рейтинги», - сказал он.

По словам председателя ВР, рейтинг спикера не может быть выше рейтинга Верховной Рады Украины. «Верховная Рада – наиболее публичный институт, Верховная Рада постоянно присутствует в информационном пространстве, и люди постоянно смотрят и делают соответствующие выводы», - добавил В.ЛИТВИН.

При этом председатель ВР отметил, что он достаточно скептически относится к рейтингам политиков в соцопросах. По его словам, как правило, подобные исследования проводят общественные, неофициальные центры. «Мне достаточно прочитать, какая структура делала исследование, и я могу сказать, кто будет на первом месте», - добавил он.