Тимошенко: землю заберут, как забрали заводы

Лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО считает, что открытие земельного рынка без законодательной подготовки создает опасность для территориальной целостности страны.

Об этом она заявила сегодня во время встречи с жителями села Солнечное Сумской области, сообщается на сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

"В результате таких действий ни один наш фермер, который хотел бы получить право на владение сельскохозяйственной землей, не будет допущен к этому "празднику". Он ни через суды не сможет с ними бороться, ни финансово противостоять. Если олигархи от власти заберут большие массивы земли и начнут ею торговать, то это все вопросы территориальной целостности Украины, потому что не известно, как потом с землей будут вести себя и оперировать", - сказала она.

Ю.ТМОШЕНКО отметила, что, отменив мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, власть планирует провести их приватизацию, аналогичную по последствиям ваучерной приватизации. "Земля станет товаром, а крестьяне останутся без земли. Намерения этой неадекватной команды, которая сейчас находится при власти, такие: забрать за бесценок землю у народа, и оставить ее за кланами. Все так, как с заводами происходило", - отметила она.

Ю.ТИМОШЕНКО также напомнила, что партия "Батьківщина" начала сбор подписей за проведение Всеукраинского референдума о продлении моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Как сообщалось, в начале марта Верховная Рада Украины отказалась продлить до 1 января 2015 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, не набрав необходимого количества голосов за Закон "О внесении изменений в пункты 14 и 15 раздела Х "Переходные положения" Земельного кодекса Украины относительно срока продажи земельных участков".