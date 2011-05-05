Янукович обязал Левочкина обеспечить доступ к публичной информации

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ определил ряд первоочередных мер по обеспечению доступа к публичной информации во вспомогательных органах, созданных главой государства.

Соответствующий Указ Президента № 548/2011 от 5 мая 2011 года, направленный на выполнение Закона Украины «О доступе к публичной информации», обнародован на персональном сайте главы государства.

Президент определил Главное управление обеспечения доступа к публичной информации Администрации Президента Украины специальным структурным подразделением, которое организует в установленном порядке доступ к публичной информации, отвечает за рассмотрение, обработку, учет, систематизацию, анализ и предоставление ответов на запросы на информацию, которые поступают Президенту, его Администрации, а также предоставляет консультации во время оформления таких запросов.

Главе Администрации Президента Украины Сергею ЛЕВОЧКИНУ поручено безотлагательно принять организационные меры по обеспечению в АП в установленном порядке доступа к публичной информации. В частности, он должен разработать и утвердить формы запросов на информацию, инструкции относительно процедуры представления запроса на информацию и ее получения, порядок составления, предоставления запросов в устной, письменной или другой форме (по почте, по факсу, по телефону, по электронной почте); ввести учет запросов на информацию; определить специальные места для работы подателей запросов с документами, которые содержат публичную информацию, их копиями, обеспечить оборудование таких мест соответствующей оргтехникой; создать условия для предоставления письменных запросов на информацию гражданами с ограниченными физическими возможностями; создать с целью доступа к публичной информации и ее сохранения систему учета документов, которые содержат публичную информацию, обеспечить обязательную регистрацию в этой системе таких документов и предоставление доступа к ней по запросам, обнародование на веб-сайте официального интернет-представительства Президента Украины информации об имеющихся документах, которые содержат публичную информацию.

Главе Администрации также поручено обеспечивать систематическое и оперативное обнародование и обновление информации о деятельности Президента Украины; обеспечить обнародование в официальных печатных изданиях, на веб-сайте официального интернет-представительства Президента Украины, информационных стендах в специальных местах для работы подателей запросов информации, указанной в статье 15 Закона Украины «О доступе к публичной информации», форм запросов на информацию и тому подобное.

Государственное управление делами должно принять меры по обеспечению финансирования расходов, связанных с выполнением Закона Украины «О доступе к публичной информации»; внести в недельный срок после утверждения Кабинетом министров предельных норм расходов на копирование и печатание документов предложения по определению размера фактических расходов на изготовление Главным управлением обеспечения доступа к публичной информации Администрации Президента Украины копий документов объемом более 10 страниц, которые предоставляются при удовлетворении запроса на информацию.

При этом Государственному управлению делами, Аппарату Совета национальной безопасности и обороны Украины, Представительству Президента Украины в Автономной Республике Крым, Государственному фонду содействия местному самоуправлению в Украине, Комитету по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, Комитету по Государственным премиям Украины в области науки и техники, Комитету по Государственной премии Украины в области архитектуры, Координационному центру по внедрению экономических реформ, Национальному трехстороннему социально-экономическому совету, Национальной службе посредничества и примирения, Национальному институту стратегических исследований, Национальной академии государственного управления при Президенте Украины принять меры для безусловного выполнения Закона Украины «О доступе к публичной информации».

Указ вступает в силу со дня его опубликования.