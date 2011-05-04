Луценко вводят в вены глюкозу и витамины

Бывшего министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО, который объявил голодовку в Лукьяновском СИЗО, принудительно будут кормить только в случае возникновения угрозы его жизни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЕВА сообщила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Она отметила, что приблизительно час конфиденциально разговаривала с Ю.ЛУЦЕНКО в камере в СИЗО.

По словам Омбудсмана, экс-министр получает необходимые вещества и витамины для поддержания жизнедеятельности организма.

«На сегодняшний день он действительно голодает по меркам СИЗО, но он получает сейчас назначенную ему пищевую смесь для голодания», - сказала Н.КАРПАЧЕВА.

Она объяснила, что все осужденные, которые объявляют голодовку, согласно инструкциям, получают такую смесь. Ю.ЛУЦЕНКО также вводят в вены глюкозу и витамины. За ним постоянно проводится медицинское наблюдение. В состав пищевой смеси, калорийность которой составляет 1638,5 ккалл, входит 30 г сливочного масла, 100 г сахара, 800 молока, 2 шт. яиц, 200 г мяса для бульона, 10 г соли, 0,1 г аскорбиновой кислоты, 50 г манной или овсяной крупы.

Н.КАРПАЧЕВА также сообщила, что принудительное питание может быть применено к Ю.ЛУЦЕНКО только в случае, если он на протяжении трех дней будет отказываться от пищи и будет существовать угроза его жизни. Решение о принудительном кормлении может быть принято только медицинской комиссией после осмотра Ю.ЛУЦЕНКО.

Н.КАРПАЧЕВА также сообщила, что другие арестованные, которые содержатся в Лукьяновском СИЗО, в частности, бывший судья Игорь ЗВАРИЧ и бывший председатель Гостаможслужбы Анатолий МАКАРЕНКО не поддерживают решение Ю.ЛУЦЕНКО голодать.

Н.КАРПАЧЕВА также сообщила, что на сегодня угрозы жизни Ю.ЛУЦЕНКО нет, он не жалуется на режим содержания и на прощание рассказал ей анекдот.

Как сообщал УНИАН, сегодня брат экс-министра Сергей ЛУЦЕНКО заявил, что руководство Лукьяновского СИЗО 1 мая распорядилось принудительно кормить Ю.ЛУЦЕНКО.