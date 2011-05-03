Янукович дал орден митрополиту Донецкому и Мариупольскому Иллариону

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указ о награждении орденом "За заслуги" I степени митрополита Донецкого и Мариупольского Украинской православной церкви ИЛЛАРИОНА (Романа ШУКАЛО).

Как сообщает пресс-служба Президента, митрополит награжден за весомый личный вклад в утверждение идеалов гуманизма и милосердия в обществе, многолетнюю подвижническую деятельность.