Янукович дал орден митрополиту Донецкому и Мариупольскому Иллариону
14:51, 03 мая 2011Политика
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Подписан указ
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указ о награждении орденом "За заслуги" I степени митрополита Донецкого и Мариупольского Украинской православной церкви ИЛЛАРИОНА (Романа ШУКАЛО).
Как сообщает пресс-служба Президента, митрополит награжден за весомый личный вклад в утверждение идеалов гуманизма и милосердия в обществе, многолетнюю подвижническую деятельность.
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