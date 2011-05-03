Янукович дал орден митрополиту Донецкому и Мариупольскому Иллариону

14:51, 03 мая 2011
Политика
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Подписан указ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указ о награждении орденом "За заслуги" I степени митрополита Донецкого и Мариупольского Украинской православной церкви ИЛЛАРИОНА (Романа ШУКАЛО).

Как сообщает пресс-служба Президента, митрополит награжден за весомый личный вклад в утверждение идеалов гуманизма и милосердия в обществе, многолетнюю подвижническую деятельность.

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