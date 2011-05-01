Янукович: вместе мы ответим на вызовы глобализованного мира

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ пожелал соотечественникам в День международной солидарности трудящихся оптимизма и веры в себя. Об этом говорится в его Обращении к Украинскому народу по случаю Международного дня солидарности трудящихся 1 Мая, обнародованном на официальном сайте.

"Примите самые искренние поздравления с Первомаем - праздником всех, кто своим ежедневным трудом развивает нашу страну", - отмечается в обращении.

"Со словами благодарности обращаюсь к каждому рабочему, хлеборобу, шахтеру, инженеру, учителю, врачу, служащему, предпринимателю, каждого, кто обеспечивает жизнедеятельность общества, создает материальные и духовные блага.

Ваш неутомимый труд является важнейшей составляющей процесса модернизации Украины, преодоления кризисных явлений, создания сильного социально-ориентированного и демократического государства.

Украина - страна мудрых и амбициозных людей. Убежден, что совместными усилиями мы сможем преодолеть все препятствия, достойно ответить на вызовы глобализованного мира и добиться успеха.

Пусть эти прекрасные весенние дни добавят вам оптимизм, воодушевления, уверенности и веры в собственные возможности".