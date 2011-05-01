Политолог: Янукович с «семьей» ведут Украину в Сингапур

Провозглашенная президентом Януковичем экономическая модернизация проходит не по европейскому, а, скорее, по сингапурскому образцу, считает политолог Вадим Карасев.

Такое мнение он высказал в материале «Реформы Януковича: какой капитализм строим?" нового номера "Зеркала недели. Украина".

"Если авторы реформ стремятся к экономической модернизации, тогда нужно ответить на вопрос: речь идет об авторитарной модернизации по сингапурскому образцу или о либерализации с перспективой вхождения в европейское политэкономическое пространство? Если первое, тогда понятна логика статистической гонки за показателями ВВП, приоритетность секторальных реформ в ущерб формированию рынка — национального или фрагментарного, встроенного в глобальную экономику», — пишет в своей статье эксперт.

Он отмечает, что за последний год произошло «одонетчивание» административной и прокурорско-силовой вертикали.

«Принимая во внимание, что план построения вертикали власти уже реализован, сейчас внедряется политический проект вертикально-интегрированной экономики в рамках системы кронизма — сrony-капитализма или капитализма семьи, родственников и друзей», — констатирует политолог.