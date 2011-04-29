Луценко перевели в одиночку и показали, как ломают голодающих

В связи с тем, что сегодня бывший министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО в письменном виде поставил в известность руководство Лукьяновского СИЗО о том, что он объявляет голодовку, он был переведен в одноместную камеру.

Об этом УНИАН сообщила супруга Ю.ЛУЦЕНКО Ирина ЛУЦЕНКО, которая одновременно выступает в роли общественного защитника.

По словам И.ЛУЦЕНКО, сегодня в 15.00, когда она пришла посетить своего мужа, ее пригласили «для собеседования с руководством СИЗО», где ей сообщили, что сегодня Ю.ЛУЦЕНКО написал заявление на имя руководства об отказе от принятия пищи.

В то же время, как отметила И.ЛУЦЕНКО, руководство СИЗО сообщило ей о том, что после получения от ее мужа указанного документа, он был ознакомлен «с внутренним приказом следственного изолятора относительно действий работников СИЗО в случае отказа от принятия пищи. Также Ю.ЛУЦЕНКО показали устройства, которые могут быть применены в отношении него для принудительного принятия пищи».