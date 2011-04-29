Генпрокуратура заявляет, что Тимошенко сама выгнала своего адвоката

В Генеральной прокуратуре заявляют, что бывший премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня в очередной раз сорвала проведение необходимых следственных действий по уголовному делу, возбужденному в отношении нее.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, «сегодня Ю.ТИМОШЕНКО в 15 часов прибыла в Главное управление по расследованию особо важных дел вместе со своим защитником и заявила, что в дальнейшем от его услуг отказывается, кто именно будет защищать ее интересы - сообщит позже». «Принимать участие в следственных действиях без защитника ТИМОШЕНКО Ю.В. отказалась», - говорится в сообщении.

Как отметили в Отделе связей со СМИ Генпрокуратуры, «тем самым Ю.ТИМОШЕНКО в очередной раз сорвала проведение необходимых следственных действий по делу, что, безусловно, свидетельствует о ее попытке затянуть расследование и помешать установлению истины по делу».

В связи с этим Генеральная прокуратура Украины еще раз напоминает Ю.ТИМОШЕНКО, «что в отношении нее избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Такое поведение обвиняемой может привести к изменению меры пресечения на более строгую».

Ю.ТИМОШЕНКО вызвана в Генеральную прокуратуру Украины на 10 часов 3 мая 2011 года, сообщили в Отделе связей со СМИ Генпрокуратуры.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 апреля, Ю.ТИМОШЕНКО перед очередным посещением Генеральной прокуратуры заявила журналистам, что снова пришла в Генпрокуратуру без защитника. «Мне Генеральная прокуратура отказала в привлечении защитника – я подавала ходатайство и выбрала себе защитника Сергея ВЛАСЕНКО, это человек, который компетентен, может работать, но Генеральная прокуратура мне отказала в защите. Поэтому я сегодня вынуждена приходить без защитника», - объяснила экс-премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что сегодня опять планирует обратиться к следователю с ходатайством о привлечении С.ВЛАСЕНКО в качестве защитника. «Как только мне разрешат иметь моего защитника, которого я определила, – С.ВЛАСЕНКО, я буду ходить с адвокатом», - подчеркнула она.

Экс-премьер сообщила, что пришла в Генеральную прокуратуру на основании устного приглашения, но повестки на допрос ей не передавали. По ее словам, Генеральная прокуратура сегодня вызвала ее для следственных действий в рамках расследования уголовного дела по газовым соглашениям, подписанным ее правительством с Россией в 2009 году.