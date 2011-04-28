Богословская: обращение Тимошенко в суд Нью-Йорка бесперспективно

Обращение Юлии ТИМОШЕНКО в суд Нью-Йорка с иском к швейцарской компании RosUkrEnergo «не имеет судебной перспективы, и экс-премьер-министр это прекрасно знает», заявила народный депутат Украины, глава Временной следственной комиссии по вопросам расследования обстоятельств подписания газовых соглашений 2009 г. Инна БОГОСЛОВСКАЯ.

В переданном УНИАН комментарии И.БОГОСЛОВСКАЯ отмечает, что Ю.ТИМОШЕНКО «понимает, что ей будет трудно уйти от ответственности по газовым соглашениям 2009 г.» и «теперь пытается отвлечь внимание людей, направив их гнев против тех, кого у нас традиционно не любят – против олигархов».

По словам И.БОГОСЛОВСКОЙ, «газовые соглашения 2009 г. причинили не только прямой, но и огромный косвенный ущерб украинской экономике. Рассекреченные стенограммы заседания Кабинета министров подтверждают, что команда Ю.ТИМОШЕНКО понимала: изымая газ у «РосУкрЭнерго», они идут на нарушения права частной собственности. Александр ТУРЧИНОВ дословно сказал на заседании правительства, что «газ формально законтрактован «РосУкрЭнерго», поэтому «Газпром» принимает силовое решение, невзирая на сопротивление…». И все юристы предупреждали: рано или поздно газ, который отобрали у «РУЭ», Украине нужно будет возвращать и это будет ударом по бюджету».

Тем не менее, говорит глава ВСК, это не остановило экс-премьер-министра. «Она сфальсифицировала директивы правительства и вынудила подписать крайне невыгодный для Украины 10-летний контракт с базовой ценой в 450 долларов за 1 тыс. куб. м. и переходным периодом 1 год», - заявляет И.БОГОСЛОВСКАЯ.

«А теперь Ю.ТИМОШЕНКО делает круглые глаза и говорит «держи вора». Но она сама спровоцировала эту ситуацию, вот только не думала, что ей придется отвечать за содеянное», - отмечает И.БОГОСЛОВСКАЯ.

По словам народного депутата, «обращение в суд Нью-Йорка выглядит особенно комично в свете того, что в материалах дела Павла ЛАЗАРЕНКО американское обвинение прямо называло Ю.ТИМОШЕНКО его сообщницей…».

«Ю.ТИМОШЕНКО знает, что люди не любят олигархов, и пытается найти того, на кого можно было бы повесить все свои грехи. Все эти конвульсии свидетельствуют о панике и страхе в рядах БЮТ. Но я уверена, что, несмотря на все мошеннические уловки и свое дьявольское обаяние, экс-премьер-министру не удастся уйти от уголовной ответственности», - подытожила И.БОГОСЛОВСКАЯ.

Справка УНИАН. В июне 2010 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору между RosUkrEnergo, совладельцем которой является бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ и российский «Газпром», и НАК «Нафтогаз Украины», обязав украинскую компанию возвратить швейцарскому трейдеру изъятые в январе 2009 года 11 млрд. кубометров газа и передать в качестве неустойки еще 1,1 млрд. кубометров.

В конце апреля с. г. стало известно, что НАК "Нафтогаз Украины" возвратил RosUkrEnergo 12,1 млрд. кубометров газа.

В апреле 2011 года Ю.ТИМОШЕНКО подала в суд Нью-Йорка иск к швейцарской компании RosUkrEnergo и ее совладельцу Д.ФИРТАШУ по обвинению в мошенничестве, нарушении прав человека и вымогательстве.Согласно документам, которые поступили в окружной суд Манхеттена, RUE и Д.ФИРТАШ «подорвали верховенство закона в Украине» и «обманули граждан страны», повлияв на решение Стокгольмского арбитражного суда. Согласно материалам иска, обвиняющая сторона видит в решении Стокгольмского суда «способ получения огромных сумм наличностью».