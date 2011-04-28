Янукович привезет из Азербайджана миллион долларов

Азербайджан выделил 1 млн. долл. на проект «Укрытие».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сообщил на совместной пресс-конференции с Президентом Азербайджана Ильхамом АЛИЕВЫМ.

В.ЯНУКОВИЧ поблагодарил И.АЛИЕВА за решение выделить деньги на строительство нового саркофага над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС.

«Это яркий пример того, что неразрывная связь наших народов проявляется и в горе», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Говоря об «Укрытии», Президент Украины подчеркнул, что реализация этого проекта позволит к 2015 году «по-настоящему ликвидировать последствия катастрофы».

Справка УНИАН. 17 сентября 2007 года ГСП «Чернобыльская АЭС» и французский концерн Novarka подписали контракт на строительство нового безопасного конфайнмента над объектом «Укрытие» Чернобыльской АЭС.

Планировалось, что стоимость работ по сооружению НБК по контракту будет составлять 505 млн. дол., срок строительства объекта – 5 лет.

Концептуальный проект НБК в форме арки был разработан консорциумом Bechtel-Battelle-EDF с привлечением украинского подрядчика – консорциуму «КСК» в 2003 году. Проект получил положительное заключение «Укринвестэкспертизы» и был утвержден распоряжением Кабинета министров Украины в июле 2004 года.

Основные характеристики НБК: ширина арки – 257 м, высота – 108 м, длина – 150 м. Проектный срок эксплуатации – 100 лет.

На сегодняшний день стоимость этого проекта составляет свыше 1 млрд. евро, украинская власть заявляет о необходимости на начальном этапе собрать 740 млн. евро.

19 апреля 2011 года в Киеве состоялась Донорская конференция по сбору средств на строительство объекта «Укрытие» на ЧАЭС. Страны-участницы конференции обязались предоставить Украине 550 млн. евро на чернобыльские проекты.