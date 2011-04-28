Мельниченко уже хотят судить «офицерским судом»

6-й съезд офицеров Украины постановил поручить главе ВО «Отчизна» генералу-лейтенанту Вилену МАРТИРОСЯНУ обратиться к Генеральному прокурору Украины с требованием возбудить уголовное дело против экс-майора Николая МЕЛЬНИЧЕНКО за измену родине, а также к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ - с просьбой взять под особый контроль выполнение требований Конституции, уголовного и гражданского законодательства Украины.

Об этом говорится в пресс-релизе ВО «Отчизна», опубликованном Lb.ua.

В этой связи генерал-лейтенант В.МАРТИРОСЯН заявил: «Н.МЕЛЬНИЧЕНКО – изменник, а не герой. Это человек, нарушивший клятву офицера, он должен понести за это наказание. И когда его приведут к ответу, фамилии кукловодов, которые за ним стоят, я уверен, будут названы».

Как известно, «пленки Мельниченко» были привлечены в качестве доказательства по делу об исчезновении журналиста Георгия Гонгадзе, «несмотря на многократно высказывавшиеся сомнения в их аутентичности», говорится в пресс-релизе.

При этом участники офицерского съезда уверены, что данные записи не только производились незаконно, но и стали результатом государственной измены и нарушением воинской присяги.

«Если бы была возможность офицерского суда, этого человека (Н.МЕЛЬНИЧЕНКО) нужно было бы лишить офицерского звания. Не может обычный майор ездить по заграницах и позорить свою родину. Необходимо беречь свою офицерскую честь и достоинство», - отметил экс-глава Службы безопасности Украины Игорь СМЕШКО.

Комментируя решение съезда, генерал-лейтенант Александр СКИПАЛЬСИКЙ заявил: «Мы должны направить обращение, если хотите – требование, чтобы возобновили уголовное дело против человека, нарушившего присягу. Человек, который вывез заграницу записи из кабинета Президента, которые являются государственной тайной, таким образом нанес ущерб Украине, ее национальной безопасности, предал Родину. Такой человек должен быть наказан».