Наша Украина не нашла ни Януковича, ни Левочкина на рабочих местах

Общественные организации и делегаты съезда партии «Наша Украина» передали в Администрацию Президента требования об отмене Харьковских соглашений и газового соглашения 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил народный депутат от НУ-НС Андрей ПАРУБИЙ.

По словам А.ПАРУБИЯ, письменные требования были зарегистрированы работниками Администрации Президента, при этом ни главы государства Виктора ЯНУКОВИЧА, ни главы АП Сергея ЛЁВОЧКИНА в это время на рабочем месте не было.

Требования были переданы народными депутатами от партии «Наша Украина», которым «пришлось пройти два милицейских кордона, чтобы попасть в здание Администрации Президента», сказал А.ПОРУБИЙ.

По его словам, эти кордоны разделяли участников митингов. В частности, под стенами здания АП находилось около 300 сторонников Партии регионов и около 500 представителей общественных организаций и «Нашей Украины».