Если бы парламентские выборы состоялись сегодня (опрос)

13,9% украинцев готовы проголосовать за Партию регионов, если бы выборы в Верховную Раду проходили в середине апреля.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Второй результат получил бы Блок Юлии Тимошенко, за которого готовы проголосовать 10,6% избирателей. Третье место занимает “Фронт Змін” Арсения ЯЦЕНЮКА, за которого готовы проголосовать 7,1% граждан.

Следующие четыре места занимают Коммунистическая партия Украины (3,2%), партия «УДАР» Виталия КЛИЧКО (3,1%), партия «Сильная Украина» Сергея ТИГИПКО (2,8%) и Всеукраинское объединение «Свобода» Олега ТЯГНИБОКА (2,7%). Еще одна политическая сила имеет более одного процента сторонников: партия Анатолия ГРИЦЕНКО «Гражданская позиция» (1,6%).

Не сделали свой выбор 18,9% опрошенных, против всех проголосовали бы 18,1% и не намерены принимать участие в голосовании 14,7%.

Исходя из полученных результатов, социологи отмечают, что численность избирателей, готовых принимать участие в голосовании на выборах в Верховную Раду, сократилось с июня 2010 года на 23% – с 73% до 50%. В основном это произошло из-за сокращения численности избирателей, готовых голосовать за Партию регионов, на 24% – с 38% до 14% всех избирателей. Но из-за сокращения в полтора раза общей численности избирателей, готовых принимать участие в голосовании, доля голосов, которую могла бы получить Партия регионов в апреле этого года в случае досрочных выборов, составляла бы около 28% и была бы самой большой среди всех политических сил.

Определенное уменьшение в численности потенциально активного электората произошло за это время и из-за сокращения количества избирателей, настроенных голосовать за партию «Сильная Украина», с 7% всех избирателей до менее 3%.

Численность избирателей, готовых голосовать за Блок Юлии Тимошенко, за этот период осталась почти неизменной. Поэтому из-за сокращения в полтора раза общей численности избирателей, готовых принимать участие в голосовании, доля голосов, которые мог бы получить Блок Юлии Тимошенко в случае досрочных выборов, также возросла почти в полтора раза – с 15% до 21%.

Не изменилось за этот период и количество избирателей, готовых голосовать за Всеукраинское объединение «Свобода» О.ТЯГНИБОКА. А из-за уменьшения численности избирателей, готовых принимать участие в голосовании, доля голосов, которые могла бы получить эта политическая сила в случае досрочных выборов, также возросла с 3,7% до 5,3%.

Поддержка политсилы А.ЯЦЕНЮКА «Фронт Змін» за последние десять месяцев увеличилась с 3,7% до 7,1%. При этом из-за уменьшения за это время количества избирателей, готовых принимать участие в голосовании, доля голосов, которые получил бы «Фронт Змін» в случае досрочных выборов, за этот период возросла почти втрое – с 5% до 14%.

За этот период почти вдвое возросла электоральная поддержка партии В.КЛИЧКО «УДАР» – с 1,5% до 3%. При этом доля голосов, которые получила бы эта партия в случае досрочных выборов, за этот период возросла почти втрое – с 2% до 6%.

В полтора раза возросла электоральная поддержка партии А.ГРИЦЕНКО «Гражданская позиция» – с 1% до 1,6%. При этом доля голосов, которые могла получить эта политическая сила в случае досрочных выборов, за этот период возросла более чем вдвое – с 1,4% до 3,1%.

Исследование проводилось 8-18 апреля 2011 года. Методом интервью опрошены 1020 респондентов, живущих во всех областях Украины (включая город Киев) и в Крыму, по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 4,6% для показателей, близких к 50%, 4,0% – для показателей, близких к 25%, 2,8% – для показателей, близких к 10%, 2,0% – для показателей, близких к 5%.