Тигипко «успокоил»: о Пенсионной реформе страна пока что знает не все

Правительство Украины прорабатывает изменения пенсионной реформы с учетом озвученных на днях предложений премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге вице-премьер-министр – министр социальной политики Сергей ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля т.г. на семинаре с представителями региональных СМИ премьер-министр Н.АЗАРОВ заявил, что обдумывает вариант поэтапного проведения пенсионной реформы и продления срока повышения пенсионного возраста до 15 лет. При этом он уточнил, что на первом этапе, в течение 2-3 лет, можно позволить людям добровольно выбирать возраст выхода на пенсию. Также он подчеркнул, что повышение пенсионного возраста можно проводить в течение не 10, а 15 лет.

«Сейчас мы прорабатываем, просчитываем эти изменения. Я бы не хотел раньше времени говорить (о конкретных изменениях – УНИАН), потому что у нас пока не закончены все эти расчеты», – сказал он.

При этом С.ТИГИПКО подчеркнул, что, возможно, уже на следующей неделе пенсионная реформа будет презентована с учетом изменений.

Также вице-премьер сообщил, что Кабмин рассматривает вариант досрочного выхода на пенсию после увеличения пенсионного возраста.

Также, по словам С.ТИГИПКО, правительство предусматривает некоторые изменения, которые еще не были озвучены публично. При этом он отметил, что при подготовке пенсионной реформы правительство будет учитывать мнение международных финансовых организаций, прежде всего Всемирного банка.

«Я провел соответствующие консультации при поездке в Вашингтон с представителями Всемирного банка, МВФ. Но главные здесь специалисты все-таки Всемирного банка – он является основной организацией в мире, которая аккумулирует весь опыт пенсионных реформ по всему миру», – сказал С.ТИГИПКО.

Справка УНИАН. Проект Закона «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы», автором которого является Кабинет министров Украины, был обнародован на сайте Верховной Рады Украины в декабре 2010 года.

18 марта т.г. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что законопроект о пенсионной реформе не готов к рассмотрению в Верховной Раде. Глава государства отметил, что прежде чем рассматривать законопроект о пенсионной реформе в парламенте, необходимо провести разъяснительную работу положений закона среди граждан.

Для получения очередного транша кредита МВФ Украина должна была принять закон о реализации пенсионной реформы до конца марта 2011 года. В частности, Украина взяла обязательство перед МВФ постепенно повысить пенсионный возраст для женщин с 55 до 60 лет – на 6 месяцев ежегодно, начиная с 2010 года.