Эксперт: Лукашенко дал старт дипломатической войне с Украиной

Заявление Президента Республики Беларусь Александра ЛУКАШЕНКО относительно отношений с Киевом может стоить Украине прекращения аверсного использования нефтепровода «Одесса-Броды».

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал эксперт Института энергетических исследований Юрий КОРОЛЬЧУК.

«Президент Беларуси дал старт дипломатической войне между Украиной и Беларусью. В энергетических вопросах обидные слова лидера белорусов о «вшивости» могут стоить Украине прекращения аверсного использования нефтепровода «Одесса-Броды», – сказал он.

При этом Ю.КОРОЛЬЧУК добавил, что де-факто «проект века» по транспортировке венесуэльской нефти через Украину в Беларусь уже прекратил свою деятельность. Де-юре и Украина, и Беларусь пока что соблюдают видимость работы в этом направлении.

По его словам, подписать договор с Беларусью Украину вдохновил 2010 год. Тогда в разгар очередной российско-белорусской нефтяной войны А.ЛУКАШЕНКО демонстрировал Москве «мышцы» и демонстративно возил нефть из Венесуэлы на Мозырский НПЗ железной дорогой через Украину, хотя это было необоснованно дорого. Так, чуть меньше чем за год было ввезено 1,3 млн. тонн нефти.

На 2011 год «Укртранснафта» и «Белорусская нефтяная компания» подписали договор о поставке 4 млн. тонн нефти. Но начавший работать 13 февраля в аверсном режиме нефтепровод «Одесса-Броды» уже через полтора месяца в конце марта приостановил свою работу. Фактически успели только вытеснить 600 тыс. тонн технологической нефти Urals. Через некоторое время белорусы нашли «причину» – трехнедельный ремонт Мозырского НПЗ, на который и поставляется нефть.

«Но три недели апреля прошли, а поставки азербайджанской нефти (которая замещает венесуэльскую) так и не возобновились. К тому же белорусы решили продолжить ремонт Мозырского НПЗ на два месяца - в мае и июне», – добавил эксперт.

В результате, по итогам первого квартала 2011 года «Укртранснафта» сократила транзит нефти на 6% - до 4,7 млн. тонн и по итогам года рискует повторить прошлогодний антирекорд – падение транзита нефти на 30% по сравнению с 2009 годом.

По словам Ю.КОРОЛЬЧУКА, эти, на первый взгляд, странные движения вокруг «Одесса-Броды» начались в тот момент, когда сразу после подписания контракта с Украиной Беларусь договорились с Россией о возобновлении беспошлинных поставок нефти. Потом же ситуацию усугубило требование Евросоюза не принимать А.ЛУКАШЕНКО в апреле в Киеве на днях памяти трагедии на Чернобыльской АЭС.

«По большому счету, если сравнить сухие цифры, то Украина получила в десять раз больше. Киев собрал 550 млн. евро на «чернобыльские проекты», а за год прокачки нефти для Беларуси мог получить около 40 млн. евро. Фактически, В.ЯНУКОВИЧ поменял энергетическую дружбу с А.ЛУКАШЕНКО на аналогичную дружбу с ЕС», – отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, А.ЛУКАШЕНКО заявил, что руководство Украины продемонстрировало несамостоятельность своей политики относительно Беларуси, отозвав под давлением Еврокомиссии свое приглашение, направленное белорусскому лидеру на Киевский саммит по вопросам безопасного и инновационного использования ядерной энергии.

«К сожалению, вшивости хватает и у нынешнего руководства Украины. Вопрос надо задать ЯНУКОВИЧУ, почему белорусский Президент не присутствует на их мероприятиях», - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

По его словам, Киев начал «танцевать под дудку» Брюсселя в отношениях с Беларусью.