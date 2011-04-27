Профсоюзы устали надеяться, что власть услышит предпринимателей

Советы двух всеукраинских организаций - Профсоюзы работников свободного предпринимательства (ВПРСП) и профсоюза «Столица-Регионы» - заявили о поддержке Всеукраинской гражданской акции «Вперед», и подтвердили участие в Весеннем марше протеста, который состоится 19 мая в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в Организационном комитете Всеукраинской гражданской акции «Вперед».

Заседание совета Всеукраинского профсоюза работников свободного предпринимательства состоялось во Львове 22 апреля. Комментируя решение присоединиться к акции «Вперед», председатель ВПРСП Михаил КАТЕРИНЮК заявил: «За последний год мы все видим наступление власти на предпринимательство. Малый и средний бизнес страдает от административного и налогового давления. После принятия в прошлом году Налогового кодекса большинство физических лиц-предпринимателей вообще оказались на грани выживания. У людей лопнуло терпение, и они все смелее выражают свое неудовлетворение действиями правительства». По его словам, Всеукраинский профсоюз работников свободного предпринимательства не может стоять в стороне. Поєтому мы решили присоединиться к Всеукраинской гражданской акции «Вперед» и к Весеннему маршу протеста, который состоится 19 мая в Киеве. «Мы хотим, чтобы это была мощная акция, во время которой власть должна услышать голос народа», - сказал профсоюзный лидер.

25 апреля аналогичное решение принял совет Всеукраинского профсоюза «Столица-Регионы», которая является членской организацией Федерации профсоюзов малого и среднего предпринимательства Украины. «Первичные организации нашего профсоюза полностью поддерживают цель гражданской акции «Вперед» и согласны с методами ее достижения. Мы утратили надежду, что власть добровольно, без давления со стороны общественных и профсоюзных организаций, услышит и выполнит требования предпринимателей. Мы должны защитить наш бизнес, защитить социальные права наемных работников малого и среднего предпринимательства Украины. А без этого у наших людей нет будущего. Мы выйдем на улицу 19 мая и будем требовать от Верховной Рады Украины принятия пакета законопроектов, разработанных Советом предпринимателей Украины и поданных в парламент народным депутатом Наталией КОРОЛЕВСКОЙ», - отметил заместитель председателя профсоюза, председатель Киевской областной организации «Столицы-Регионы» Юрий ЕРЁМЕНКО.

Напомним, 6 апреля организаторы и участники Налогового и Автомобильного майданов создали штаб по проведению Всеукраинской гражданской акции «Вперед» после того, как Кабинет Министров отказался провести полноценные консультации, касающиеся пакета законодательных инициатив, направленных на восстановление экономики, борьбу с коррупцией и обеспечение социальной защиты.

Акция будет бессрочной. На первом этапе будет подготовлен и проведен Весенний марш протеста. Его цель - заставить власти принять первый пакет «народных реформ» - законодательные инициативы народного депутата Н.КОРОЛЕВСКОЙ «Здоровая экономика - социальная защита». Позже планируется провести акции «Осеннее наступление» и «Всеукраинский Щит Свободы».