Сегодня рассмотрят дело Диденко и Макаренко

Во вторник, 26 апреля, в Печерском районном суде Киева (ул. Гайцана, 4) состоится судебное заседание по делу бывшего первого заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игоря ДИДЕНКО, экс-председателя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО и других лиц.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», рассмотрение дела начнется в 13.45.

Как сообщал УНИАН, И.ДИДЕНКО и А.МАКАРЕНКО обвиняют в якобы неправомерном таможенном оформлении природного газа.

И.ДИДЕНКО был задержан 9 июля 2010 года в рамках расследования уголовного дела о причинении ущерба Украине по результатам рассмотрения иска “РосУкрЭнерго” к "Нафтогазу" в Стокгольмском арбитраже.

Данное дело объединено в одно производство вместе с уголовным делом, которое было возбуждено за аналогичные преступления в отношении бывшего председателя Государственной таможни Украины А.МАКАРЕНКО.

По данному делу, кроме И.ДИДЕНКО и И.МАКАРЕНКО, обвинения были предъявлены и другим должностным лицам, которые работали с ними - Тарасу ШЕПИТЬКО, Сергею ГАРЯЧОМУ, Александру КОНЕВУ, Олегу БОРДИЛОВСКОМУ.