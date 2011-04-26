Россия никогда не отдаст Севастополь?

Россия не откажется от своей военно-морской базы в Севастополе, точно также как и не отдаст Курильские острова Японии. Об этом заявил экс-командующий Черноморским флотом РФ адмирал Игорь Касатонов.

"2042 год – не граничная дата пребывания ЧФ в Крыму. Российский флот в Севастополе – навсегда! Как Россия не отдаст Курильские острова, так она не отдаст и Севастополь! Если этот город какой-нибудь руководитель российского государства решит отдать, он тотчас же лишится своего поста. Его попросту сметут", – сказал адмирал

"России здесь нужно проявлять больше активности. Необходимо технологически обеспечивать корветы – новые корабли XXI века – оружием XXI века. Эти корабли ЧФ получит в первую очередь: соответствующее решение главнокомандующий Военно-морским флотом России принял два года назад. Поставка новых кораблей и систем вооружения возможна не только из Севастополя, мы можем сосредоточить крупные силы в Новороссийске, предлагает использовать свои порты и Абхазия", – добавил Касатонов.

По словам экс-командующего, перспектива развития Черноморского флота присутствует во всех военных стратегических документах, где он фигурирует как юго-западное направление.

"Все угрозы, с которыми будет бороться флот, возникли не вчера. Они лишь усилились в последнее время. Это вопросы глобального терроризма, обострения отношений между Израилем и арабскими странами, все средиземноморские конфликты. То есть это угрозы, которые рассматриваются для Вооруженных сил России в целом", – уточнил адмирал.

В то же время, он подверг критике продолжающуюся практику участия Украины в совместных учениях с НАТО.

"Мы негативно относимся к этим учениям. Украина пытается заигрывать с НАТО, проводя с ним военные учения. Наше отношение к таким фактам отрицательное", – сказал Касатонов.

27 апреля исполняется год, когда были подписаны "харьковские договоренности", согласно которым Украина в обмен на 30% скидку на российский газ продлила базирования Черноморского флота до 2042 года.

Gazeta.ua