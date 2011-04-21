Глава УГКЦ: решение парламента о красных флагах - неудачное

Празднуя победу над одним человеконенавистническим режимом, превознося символику другого такого же, - неудачное решение.

Такое мнение выразил Глава Украинской Греко-католической церкви Блаженнейший Святослав (ШЕВЧУК) журналистам.

По его словам, если Верховная Рада принимает решение праздновать День Победы на официальном уровне с красным флагом, как символом победы над фашизмом, такое решение удовлетворит какую-то одну часть общества, а другую, большую – оскорбит.

По мнению главы УГКЦ, если Верховная Рада желает слышать голос всего украинского общества, она этого не будет делать. «В частности, именно потому, что такого типа символика связана с тоталитарными личностями. По-моему, можно искать более здоровые решения, чтобы объединить украинское общество, никого не унижая», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины „Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов” (относительно порядка официального использования копий Флага Победы).

Как передает корреспондент УНИАН, за это проголосовало 260 из 375 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Против этого решения проголосовали 52 народных депутата.

Принятым законом предусмотрено, что “Флаг Победы является символом победы советского народа и его армии и флота над фашистской Германией в годы Великой Отечественной войны. Внешний вид копий Флага Победы должен отвечать виду штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии”.