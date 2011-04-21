Янукович сделает все, чтобы молодежь оставалась в селе

Власть в Украине будет делать все, чтобы мотивировать сельскую молодежь оставаться работать на селе.

Об этом сказал Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время встречи с общиной села Шарнополь в ходе рабочей поездки в Черкасскую область, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

В частности, в разговоре с местными жителями выяснилось, что местную общину беспокоит вопрос перспектив сельской молодежи. Президент подчеркнул, что государство будет делать все, чтобы в Украине работали программы для молодежи, которые бы достойно мотивировали ее оставаться работать на селе.

Также в разговоре с В.ЯНУКОВИЧЕМ община села Шарнополь в числе наиболее острых проблем в районе назвала состояние дорог.

В.ЯНУКОВИЧ заверил, что власть будет уделять строительству и ремонту дорог достаточно внимания. "Мы снимем у вас этот вопрос уже в этом году", - пообещал глава государства.

Общаясь с крестьянами, В.ЯНУКОВИЧ также рассказал о шагах, которые осуществляются по реформированию государства. "Украина очень перспективна с точки зрения ее развития. Наше государство должно и может быть конкурентоспособным", - отметил он, назвав главным условием для этого стабильность.