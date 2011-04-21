Луценко объявил голодовку «насколько это возможно в условиях СИЗО»

Бывший министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО с завтрашнего дня объявляет голодовку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня после того, как суд решил продлить ему еще на один месяц срок ареста.

«С завтрашнего дня я объявляю голодовку», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Отвечая на уточняющий вопрос, на какой срок, он сказал: «Насколько позволит здоровье и насколько это возможно в условиях СИЗО».