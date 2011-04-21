В Европарламенте создается группа друзей Украины

В Европейском парламенте 24 мая состоится учредительное заседание парламентской группы друзей Украины. Об этом в комментарии УНИАН сообщил депутат Европарламента от Латвийской Республики Александр МИРСКИЙ.

«На сегодняшний день в эту группу записались 20 депутатов, которые представляют практически все фракции Европарламента, в том числе Европейской народной партии, социал-демократов, либералов и независимые депутаты», - сказал евродепутат.

По его словам, главной целью создания группы друзей Украины является практическая помощь Украине в максимально скорой европейской интеграции страны.

А.МИРСКИЙ добавил, что к деятельности парламентской группы планируется привлечь представителей общественных организаций, а также бизнеса, которые заинтересованы в сотрудничестве с Украиной по европейским правилам. «Мы определили несколько направлений деятельности этой группы – экспертные группы политическая и экономическая, экспертная группа по проведению мониторинга выборов в Украине. А далее, я думаю, что к группе друзей присоединяться представители бизнеса, которые являются лидерами в основных отраслях экономики как европейских стран, так и Украины».

Евродепутат подчеркнул, что речь идет не о создании депутатской структуры по лоббированию интересов украинской власти. «Речь идет не о создании группы друзей украинской власти или группы друзей оппозиции. Речь идет о создании группы друзей Украины, поэтому мы просили наших коллег в Украине, чтобы при создании аналогичной депутатской группы в Верховной Раде Украины в ее состав были включены представители всех политических сил. Это не группа поддержки какой-то одной партии», - подчеркнул А.МИРСКИЙ.

По его словам, все евродепутаты, вошедшие в состав этой группы, убеждены, что и оппозиция, и власть должны прилагать максимум усилий для обеспечения евроинтеграции Украины, а все политические противоречия между собой решать внутри страны, «не вынося сор из избы».

По информации других наших собеседников в Европейском парламенте в эту группу, в частности, также вошел вице-президент Европарламента от Италии Джанни ПИТЕЛЛА.

По словам одного из европарламентариев, на протяжении последних недель наблюдается отход Европарламента от восприятия Украины сквозь критически-эмоциональную призму, навязанную отдельными депутатами из Европейской народной партии. От созданной группы друзей ожидают создания новой, позитивной атмосферы в отношениях с Украиной.

В ближайшее время в Верховной Раде Украины также ожидается создание группы друзей ЕС.