Луценко оставили за решеткой

Апелляционный суд Киева оставил на один месяц под стражей бывшего министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом, суд удовлетворил представление Генпрокуратуры Украины, которая настаивала на необходимости продлить Ю.ЛУЦЕНКО срок ареста до 5 месяцев.

В частности, свою позицию суд мотивировал тем, что, несмотря на то, что Ю.ЛУЦЕНКО завершил ознакомление с материалами своего дела, это еще не сделали его адвокаты и другой обвиняемый – Леонид ПРИСТУПЛЮК (бывший водитель Ю.ЛУЦЕНКО – УНИАН).

Кроме того, суд учел доводы Генпрокуратуры, что она еще не успела составить обвинительное заключение по делу.

Вместе с тем, суд отказал в удовлетворении ходатайства 65 народных депутатов и Героя Украины Левка ЛУКЬЯНЕНКО о взятии Ю.ЛУЦЕНКО на поруки.

Как отмечается в постановлении суда, это решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года подразделением СБУ "Альфа" у его дома в Киеве. Его удерживают в Лукьяновском СИЗО.

Ю.ЛУЦЕНКО было выдвинуто обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение государственным имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц) и ч.3 ст. 365 УК Украины (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия).

27 декабря Генеральная прокуратура сообщила, что возбудила в отношении Ю.ЛУЦЕНКО еще одно уголовное дело – по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

16 февраля Печерский районный суд Киева продлил срок удержания Ю.ЛУЦЕНКО под стражей до 26 апреля.

20 апреля Ю.ЛУЦЕНКО полностью завершил ознакомление с материалами 47 томов возбужденного против него уголовного дела.