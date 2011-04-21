Луценко угрожает объявить голодовку

16:49, 21 апреля 2011
Политика
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Следователь хочет сам взять анализы у экс-министра

Бывший министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО обещает с завтрашнего дня объявить голодовку, если Апелляционный суд примет во внимание «абсурдные и надуманные аргументы прокуратуры» и оставит его под стражей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая в Апелляционном суде Киева, который по представлению Генеральной прокуратуры рассматривает вопрос о продлении экс-главе МВД срока содержания под стражей еще на один месяц.

«Я готов досидеть столько, сколько нужно, чтобы доказать свою правоту, но если это произойдет, с завтрашнего дня я объявляю голодовку, если суд не услышит меня - я и дальше буду рисковать своим здоровьем, как и многие из тех, кто сидит в СИЗО», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

В свою очередь следователь Генпрокуратуры Сергей ВОЙЧЕНКО, выступая в суде, заявил, что настаивает на необходимости продления Ю.ЛУЦЕНКО срока ареста.

«Те обстоятельства, которые фигурировали при избрании ЛУЦЕНКО меры пресечения, не отпали и не изменились», - сказал прокурор.

В то же время он подтвердил, что вчера Ю.ЛУЦЕНКО завершил ознакомление с материалами своего уголовного дела, подписав в связи с этим соответствующий протокол.

Вместе с тем, объясняя необходимость дальнейшего содержания экс-министра под стражей, следователь прокуратуры отметил, что по этому делу вместе с Ю.ЛУЦЕНКО к уголовной ответственности привлекаются еще три человека, которые не ознакомились с материалами этого уголовного дела, а также с ним в полном объеме не ознакомились адвокаты Ю.ЛУЦЕНКО и его общественный защитник (супруга) Ирина ЛУЦЕНКО.

Между тем адвокаты Ю.ЛУЦЕНКО отмечают, что если только это является основным препятствием для изменения их подзащитному меры пресечения, то они готовы прямо в зале суда написать заявление об отказе в дальнейшем ознакомлении с материалами дела.

Кроме того, защитники экс-министра сообщили, что один из фигурантов указанного дела, бывший водитель Ю.ЛУЦЕНКО Леонид ПРИСТУПЛЮК вчера завершил ознакомление с материалами дела. Более того, он выразил желание подписать протокол об окончании этого следственного действия, но представители прокуратуры не предоставили ему такой возможности.

Жена Луценко Ирина на заседании суда заявила, что у экс-министра подозрение на ревматоидный артрит, пишет Украинская правда. "У нас есть подозрение, что у моего супруга ревматоидный артрит. Кроме того, в марте 2009 года анализы моего супруга показали сахарный диабет. Эти болезни дают нам право требовать освобождения".

Также жена Луценко подчеркнула, что следователь Войченко не допускает к нему врачей.

В свою очередь Войченко заявил: "Анализы у Луценко может отбирать только следователь. Анализы Луценко брали в частной клинике, целью которой является коммерческая прибыль, поэтому к рассмотрению браться не могут".

Зал встретил эти слова следователя громким смехом.

Представтель прокуратуры на суде заявил, что "никаких нарушений при рассмотрении дела не было".

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