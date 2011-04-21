В 15 регионах готовят Весенний марш протеста

В Киеве 20 апреля состоялось собрание инициативных групп Всеукраинской гражданской акции «Вперед». По результатам собрания сформированы инициативные группы, которые уже на следующий день начали работу по подготовке Весеннего марша протеста в 15 регионах Украины.

Как говорится в переданном УНИАН сообщении Штаба по проведению Всеукраинской гражданской акции «Вперед», в собрании инициативных групп приняли участие 72 активиста, которые представляют 14 областей Украины и город Киев.

Среди участников собрания были представители Федерации профсоюзов малого и среднего предпринимательства Украины, Всеукраинского профсоюза работников рынков, торговли и предпринимательства, Ассамблеи общественных организаций малого и среднего бизнеса Украины, Союза перевозчиков Украины, Киевской областной организации «Столица-регионы», Национального Форума профсоюзов Украины, Союзов предпринимателей Киевщины, ГО «Новый Киев», молодежных организаций и отраслевых союзов, отмечается в сообщении.

Напомним, 13 апреля в Доме учителя на заседании Народной коллегии Всеукраинской гражданской акции «Вперед» было принято решение о проведении в Киеве 19 мая Весеннего марша протеста. О начале самой гражданской акции «Вперед» было объявлено 6 апреля, после провала переговоров участников и инициаторов АвтоМайдана с Кабинетом министром относительно поддержки и принятия пакета «Народных реформ».

Во время заседания координационного совета 20 апреля был утвержден план-график подготовки Весеннего марша протеста, утвержден состав региональных инициативных групп по подготовке к проведению мероприятия.

На сегодняшний день определены инициативные группы «Вперед» в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черниговской областей и города Киева.

В ближайшее время ожидается присоединение новых инициативных групп регионов страны к подготовке к проведению Весеннего марша протеста.

«Впереди у нас много работы. Главная задача – донести до всех слоев общества, до каждого украинца цели акции. Мы требуем отставки правительства Азарова-Тигипко, мы настаиваем на принятии пакета законодательных инициатив - «Народных реформ», и мы будем добиваться жесткого контроля общества над действиями власти», - сказал один из организаторов акции, член Координационного совета Ассамблеи общественных организаций малого и среднего бизнеса Андрей ПАНАЭТОВ.

«Согласен с властью – сиди дома, не согласен – иди с нами 19 мая», - подчеркнул А.ПАНАЭТОВ.