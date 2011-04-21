Тимошенко не верит, что суд сегодня освободит Луценко

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО не верит, что суд изменит бывшему министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО, который находится под арестом, меру пресечения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в интервью журналистам, прибыв в Апелляционный суд, который сегодня по представлению ГПУ должен рассмотреть вопрос относительно продления или не продления Ю.ЛУЦЕНКО срока удержания под стражей.

“Я думаю, что сегодня будем наблюдать, как судья будет стыдливо опускать глаза, когда будет выносить решения, которые ему дали сверху”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам экс-премьера, “мы все должны поддержать Юру ЛУЦЕНКО - человека, над которым ставят опыты ЯНУКОВИЧ и его команда в построении “нового общества”.

Следует отметить, что рассмотрение представления Генпрокуратуры должно было начаться в 14.00. Впрочем, по просьбе адвокатов Ю.ЛУЦЕНКО и его самого суд разрешил присутствие в в зале судебных заседаний представителей СМИ. Однако зал, в котором началось заседание, был настолько мал, что там нельзя было разместить даже незначительное количество журналистов. В результате, судом было принято решение о замене зала заседаний.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года подразделением СБУ "Альфа" у его дома в Киеве. Его удерживают в Лукьяновском СИЗО.

Ю.ЛУЦЕНКО было выдвинуто обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение государственным имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц) и ч.3 ст. 365 УК Украины (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия).

27 декабря Генеральная прокуратура сообщила, что возбудила в отношении Ю.ЛУЦЕНКО еще одно уголовное дело – по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

16 февраля Печерский районный суд Киева продлил срок удержания Ю.ЛУЦЕНКО под стражей до 26 апреля.

20 апреля Ю.ЛУЦЕНКО полностью завершил ознакомление с материалами 47 томов возбужденного против него уголовного дела.