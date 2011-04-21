Крымские депутаты просят ВР Украины принять закон о языках

Верховная Рада Крыма просит народных депутатов Украины принять расширяющий права русского языка проект закона о языках и считает необъективными выводы Венецианской комиссии, раскритиковавшей документ.

Как передает корреспондент УНИАН, в обращении к украинским коллегам, который поддержали 77 из 83 крымских депутатов, говорится: «Верховная Рада Крыма призывает народных депутатов Украины проявить политическую волю, мудрость и законодательно закрепить языковое равноправие граждан».

«По сути, (Венецианская) комиссия дискриминировала граждан, для которых украинский язык не является родным», - сказал председатель крымского парламента Владимир КОНСТАНТИНОВ.

Крымские депутаты считают небходимым пересмотреть выводы Венецианской комиссии по проекту закона.

Как сообщал УНИАН, проект закона о языках был зарегистрирован в Верховной Раде Украины 7 сентября 2010 года народными депутатами Александром ЕФРЕМОВЫМ (Партия регионов), Петром СИМОНЕНКО (КПУ) и Сергеем ГРИНЕВЕЦКИМ (Блок Литвина). Проект признает украинско-русское двуязычие достоянием украинского народа и предусматривает свободное функционирование русского языка, в частности, в делопроизводстве, законодательстве и образовании.

Законопроект вызвал акции протеста. Председатель ВР Украины Владимир ЛИТВИН 27 ноября 2010 года направил его в Венецианскую комиссию.

Она поставила под сомнение соответствие документа Конституции. По мнению Венецианской комиссии, в случае принятия законопроекта русский язык будет приравнен к государственному.