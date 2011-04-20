Тимошенко: Дубина подтвердил, что цена газа была ниже, чем сейчас

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что экс-председатель НАК "Нафтогаз Украины" Олег ДУБИНА подтвердил, что контракты по газу, которые были подписаны 19 января 2009 года, сформировали для Украины цену на газ 228 долларов за одну тысячу кубических метров.

"Сейчас, при них (действующей власти) – 300 долларов (цена газа для Украины)", - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщает официальный сайт лидера “Баткьивщине”, об этом она написала на своей страничке в Twitter.

По данным сайта, Ю.ТИМОШЕНКО уже почти восемь часов находится на допросе в Главном управлении Генеральной прокуратуры по расследованию особо важных дел.

Как сообщал УНИАН, сегодня в рамках допроса Ю.ТИМОШЕНКО проходит ее очная ставка с О.ДУБИНОЙ.

Как известно, Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении экс-председателя НАК “Нафтогаз Украины” Олега ДУБИНЫ в связи с газовыми соглашениями, заключенными 19 января 2009 года.

В начале апреля Генпрокуратура возбудила против Ю.ТИМОШЕНКО дело по факту превышения власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов в 2009 году.

В то же время, в конце декабря 2010 года экс-премьер-министру было выдвинуто обвинение в нецелевом использовании средств, полученных Украиной в рамках Киотского протокола.