ВР не захотела обязать чиновников оплачивать причиненный ими вред

Верховная Рада Украины отказалась усилить ответственность служебных лиц за препятствование предпринимательской деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего проекта Закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении ответственности служебных лиц за препятствование предпринимательской деятельности”, внесенного депутатом от фракции "БЮТ-Батьківщина" Натальей КОРОЛЕВСКОЙ, проголосовали только 83 народных депутата из 391 зарегистрированного в сессионном зале.

Законопроектом предусматривалось, что в случае причинения вреда физическому лицу, предприятию, учреждению или организации государственным служащим вследствие принятия решений, которые не отвечают действующим на тот момент законодательным актам или в случае бездеятельности, государственный служащий обязан возместить государству весь размер его ответственности перед физическим лицом, предприятием, учреждением или организацией.

Бездеятельность городского председателя, председателя районной, районной в городах Киеве и Севастополе государственных администраций, Севастопольской городской государственной администрации относительно назначения на должность государственного администратора, создание и обеспечение функционирования разрешительного центра, влечет за собой наложение штрафа от трехсот до шестисот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Выдача местным разрешительным органом (его должностным лицом) документа разрешительного характера за пределами разрешительного центра, влечет за собой наложение штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан. Выдача разрешительным органом (его должностным лицом) документа разрешительного характера, необходимость получения которого не установлена законом, тянет за собой наложение штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Законопроектом предлагалось, что бездеятельность должностного лица разрешительного органа или государственного администратора, приведшая к обретению субъектом ведения хозяйства права на осуществление определенных действий относительно осуществления хозяйственной деятельности или видов хозяйственной деятельности по принципу молчаливого согласия, влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц в размере от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан.