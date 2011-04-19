Высокообогащенный уран вывезут из Украины до апреля 2012 года

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещает, что Украина вывезет со своей территории оставшийся высокообогащенный уран до апреля 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая Киевский саммит по вопросам безопасного и инновационного использования ядерной энергии.

По словам Президента, в основе политики Украины в сфере ядерной безопасности лежит приверженность нашего государства идеям ядерного нераспространения и ядерного разоружения.

«Украина, которая в свое время сделала выдающийся вклад в поддержку международного режима нераспространения ядерного оружия, продолжает демонстрировать ответственную и последовательную политику по противодействию ядерному распространению и ядерному терроризму», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он напомнил, что в прошлом году во исполнение политических обязательств, принятых на Вашингтонском саммите в апреле 2010 года, с территории Украины была вывезена значительная часть высокообогащенного урана – материала, который является наиболее привлекательным для террористов. «Общий объем вывезенных ядерных материалов составил 106 кг», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

«Наше государство безусловно выполнит обязательства вывезти оставшийся высокообогащенный уран до апреля 2012 года, когда в Сеуле состоится следующий Саммит по физической ядерной безопасности», - подчеркнул он.

Пользуясь случаем, он еще раз отметил, что Украина поддерживает идею создания зоны, свободной от ядерного оружия, в Центральной и Восточной Европе.

«Уверен: моральная обязанность всех ответственных правительств – поддержать идею безъядерной зоны», - отметил глава государства.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что процесс переформирования глобальной и региональной архитектуры безопасности существенным образом определяет уровень национальной безопасности каждой страны. По его словам, ответственные члены мирового сообщества должны присоединиться к совместным усилиям.

«Я не мечтатель. Но надеюсь, что проведение нынешнего Киевского саммита станет существенным шагом в решении проблем безопасности использования ядерных технологий, прежде всего, для производства электроэнергии», - отметил Президент. «Должны приложить к этому все усилия», - добавил он.

По его словам, Украина призывает активизировать и вывести на качественно новый уровень международное сотрудничество в сфере мирного и безопасного использования ядерной энергии. По его мнению, это один из залогов удовлетворения мировых энергетических потребностей, которые постоянно растут.

«Это возможность развития новейших технологий в промышленности, медицине, сельском хозяйстве, направленных на достижение Целей развития тысячелетия», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.