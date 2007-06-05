Каськива настораживает поведение Луценко

Председатель политической партия “Пора” Владислав КАСЬКИВ считает, что заявления лидера “Народной самообороны” Юрия ЛУЦЕНКО о создании мегаблока подрывают идею единства демократических сил.

Как сказал В.КАСЬКИВ в комментарии УНИАН, “политическое поведение лидера “Народная самооборона” Юрия ЛУЦЕНКО настораживает”.

«Я как участник переговоров свидетельствую, что между всеми представителями партий была четкая договоренность не разглашать ход переговоров до их завершения», - сказал В.КАСЬКИВ.

По его убеждению, в основе этого противоречия лежит “идеологическая несовместимость социалиста ЛУЦЕНКО и правых реформаторов, к которым относятся «Наша Украина», «Пора» и партии «Правицы».

Как сообщалось, Ю.ЛУЦЕНКО 3 июня заявил, что в вопросе формирования общего блока демократических сил с блоком "Наша Украина" существуют разногласия.

По словам лидера “Народной самообороны”, заявление лидера “Нашей Украины” Вячеслава КИРИЛЕНКО о созданном на 95% мегаблоке с участием "Народной самообороны" весьма преувеличено. Он отметил, что переговоры с самого начала были непростыми, но они были прерваны две недели назад и с тех пор не возобновлялись.

Ю.ЛУЦЕНКО также высказал мнение, что "Наша Украина" дискредитировала свои идеи действиями многих ее членов. По его словам, между “Нашей Украиной” и “Народной самообороной” существует немало противоречий, и вопрос относительно блока еще не решен.