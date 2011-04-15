Литвин по делу об убийстве Гонгадзе проходит свидетелем

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН проходит свидетелем по уголовному делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ПШОНКА сказал сегодня на пресс-конференции в Виннице.

«В свое время проводились с ним (В.ЛИТВИНЫМ - УНИАН) следственные действия, будут ли проводиться в дальнейшем – это план следователя. ЛИТВИН допрашивался, и следственные действия проводились с ним как со свидетелем», - сказал генпрокурор.

Он также отметил, что «по Гонгадзе и по делу КУЧМЫ допрашивались МАРЧУК - бывший секретарь СНБО, ДЕРКАЧ – бывший руководитель Службы безопасности Украины, МЕЛЬНИЧЕНКО и другие должностные лица, которые на то время владели какой-то информацией и могут нести ценные информационные данные для следствия».

Справка УНИАН. 22 марта первый заместитель генерального прокурора Ренат КУЗЬМИН заявил, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело против бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ. Л.КУЧМА подозревается в превышении власти, незаконных распоряжениях руководству МВД, приведших к убийству журналиста Г.Гонгадзе.

Кроме того, Р.КУЗЬМИН заявил, что записи бывшего охранника экс-президента Николая МЕЛЬНИЧЕНКО признаны вещественными доказательствами по делам, возбужденным по убийству Г.Гонгадзе.

6 апреля первый заместитель генерального прокурора сообщил, что после фоноскопической экспертизы записей Н.МЕЛЬНИЧЕНКО установлены голоса Л.КУЧМЫ, экс-министра внутренних дел Юрия Кравченко, спикера парламента Владимира ЛИТВИНА и экс-главы СБУ Леонида ДЕРКАЧА.