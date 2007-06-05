Литвин уверен, что коалиция и оппозиция делают ставку на админресурс

Лидер Народной партии Владимир ЛИТВИН не исключает, что на внеочередных парламентских выборах будет применен административный ресурс.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Киеве он отметил, что на парламентских выборах 2006 года был применен админресурс, а подсчет голосов избирателей был вообще сфальсифицирован. «Способ подсчета голосов был сфальсифицирован, и я твердо стою на том, что сейчас стороны, которые сошлись в перманентном противостоянии, они делают ставку на административный ресурс», - сказал В.ЛИТВИН.

Он выразил сомнение, что выборы 2006 года в Верховную Раду признали бы демократическими, если бы сразу не была сформирована демократическая коалиция. «Вы прекрасно понимаете, что нужно было продемонстрировать, что что-то есть демократического на постсоветском пространстве, и Украина была избрана, чтобы продемонстрировать демократическое продвижение», - сказал он.

В.ЛИТВИН добавил, что сегодняшние заявления о том, что выборы 2006 года были недемократическими, только это подтверждают.

По его словам, если внеочередные выборы в ВР состоятся 30 сентября, «а не 32-го, как всегда в нашей жизни», то административный ресурс будет использован. Он отметил, что сегодня люди разуверены и готовы продать свой голос.

В.ЛИТВИН раскритиковал изменения в избирательное законодательство, отметив, что, например, разрешение голосовать дома может привести к тому, что вдруг 30% населения Украины заболеет и захочет голосовать дома.

Он не исключил, что этим будут пользоваться, а также назвал нереальным то, что за три дня до голосования Государственная пограничная служба должна подать сведения о тех, кто выехал за границу. Он отметил, что осознает, что в Западной Украине будут голосовать 110%. Те же процессы он прогнозирует и в Восточной Украине, где голосуют, по его словам, как в наилучшие советские времена – за одну политическую силу. «Что, там все так единодушны?», - спросил В.ЛИТВИН, добавив: «Нет, соответствующим образом там собираются действовать».

По словам В.ЛИТВИНА, сегодня главная проблема - защитить результаты выборов.

По мнению В.ЛИТВИНА, чем больше будет реальная явка населения, тем меньше будет шансов сфальсифицировать выборы.

Он раскритиковал новый состав Центральной избирательной комиссии. В частности, В.ЛИТВИН считает недопустимым формирование ЦИК по квотному принципу из числа тех партий, которые привели к возникновению политического кризиса и которые доказали свою несостоятельность.

«Они (политические силы, представленные в парламенте) сегодня выписывают для себя нормы законодательства, они организуют для себя выборы, они эти выборы будут проводить и фактически через своих представителей в ЦИК будут их считать», - сказал В.ЛИТВИН.