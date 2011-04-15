Пшонка: в деле об отравлении Ющенко проблемы создает он сам

Генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА не видит заинтересованности бывшего Президента Виктора ЮЩЕНКО в том, чтобы объективно расследовалось уголовное дело о его отравлении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Виннице.

«По отравлению ЮЩЕНКО - дело расследуется, но есть реальные проблемы по его расследованию. Самой большой проблемой по нему является проведение следственных действий с ЮЩЕНКО. Нет его активности, и мы видим, что и заинтересованности в том, чтобы объективно расследовалось это уголовное дело», - сказал В.ПШОНКА.

Генпрокурор также подтвердил, что В.ЮЩЕНКО несколько раз приглашался для следственных действий в прокуратуру, но не появлялся. «Это же идет речь об экспертизе крови, о чем уже неоднократно говорили. Поэтому видится, что сам Виктор ЮЩЕНКО не заинтересован в объективности расследования этого уголовного дела», - сказал он.

На вопрос относительно того, что В.ЮЩЕНКО заявлял о готовности сдать анализы повторно, В.ПШОНКА ответил, что В.ЮЩЕНКО ведет себя недобросовестно в процессе расследования уголовного дела. «Виктор Андреевич ЮЩЕНКО дает много комментариев, но практически ведет себя недобросовестно в процессе расследования уголовного дела. Поэтому его заявления расходятся с фактическими обстоятельствами», - добавил В.ПШОНКА.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля В.ЮЩЕНКО заявил, что готов сдать повторный анализ крови, если Генеральная прокуратура предоставит правовое заключение, что при проведении предыдущей международной экспертизы были выявлены какие-либо нарушения.