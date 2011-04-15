ЕС даст Украине договор об ассоциации уже в этом году?

Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Штефан ФЮЛЕ заявляет, что Европейский Союз надеется в текущем году завершить переговоры по заключению Договора об ассоциации между Украиной и ЕС.

Об этом Ш.ФЮЛЕ заявил в интервью Lb.ua.

В частности, на вопрос «Какова ваша оценка перспектив успешной финализации переговоров по Зоне свободной торговли между Украиной и ЕС в текущем году?», еврокомиссар заметил: «Предмет этих торговых переговоров - не моя компетенция, однако я бы сделал общее замечание. Так называемая глубокая и всесторонняя зона свободной торговли (ГВЗСТ) – часть Договора об ассоциации. И, действительно, мы надеемся завершить переговоры в текущем году».

По словам Ш.ФЮЛЕ, «этот Договор связан с общей концепцией реформ и модернизации, которые приблизят Украину к ЕС не только с экономической точки зрения, но также и в правовых, политических аспектах и аспектах безопасности. Я считаю, важно подчеркнуть очень широкий спектр вопросов, который покрывает Договор, что должно иметь непосредственное влияние на жизни граждан, а не только экономических игроков».

На вопрос о том, как скоро Украина может рассчитывать на безвизовый режим с ЕС и зависит ли этот непосредственно от состояния гражданских и политических свобод в Украине, Ш.ФЮЛЕ отметил: «Давайте говорить достаточно четко: в ноябре прошлого года, во время Саммита ЕС-Украина, мы сделали значительный шаг в этом направлении: ЕС представил План действий по визовой либерализации, который определяет все меры, которые необходимо принять и реализовать Украине. Скорость продвижения к визовой либерализации будет зависеть от прогресса, которого достигнет Украина в выполнении выставленных требований».

При этом Ш.ФЮЛЕ подчеркнул, «что этот План действий – очень всеобъемлющий, и что его выполнение требует упорной работы – это предполагает, например, усовершенствования в защите документов, укрепление управления границами и миграцией и политики предоставления убежища, а также реформ в правоохранительной отрасли. Мы также должны помнить, что с передвижениями людей связаны важнейшие вопросы прав человека и основополагающих свобод. Поэтому, в общем, скорость продвижения к визовой либерализации будет зависеть от достижений Украины, хотя, конечно, мы постараемся оказать всю возможную поддержку с нашей стороны».