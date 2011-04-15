Партия «Правда» собирает подписи за референдум о продаже земли

12:38, 15 апреля 2011
Политика
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Чтобы поставить окончательную точку в дискуссии

Партия «Правда» с 12 апреля начала сбор подписей с требованием объявления всеукраинского референдума о целесообразности продажи земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

Как сказал председатель партии «Правда» Сергей РЫБАЛКА, эти земельные ресурсы должны принадлежать исключительно гражданам Украины, которые живут и работают на ней, и именно украинский народ должен решать судьбу своей земли.

«Главным вопросом на селе всегда была земля. Уверен: земля должна быть собственностью тех, кто на ней живёт, кто её обрабатывает. Стоя на этих позициях, Правительство должно ускорить инвентаризацию земель и выдачу государственных актов на право собственности на землю. При этом власть должна обеспечить справедливость и прозрачность в сфере землепользования и землеотвода», – подчеркнул лидер партии.

По убеждению С.РЫБАЛКИ, нельзя допустить, чтобы украинские земли перешли к гражданам других стран. «Чтобы привлечь иностранных инвесторов, в том числе в аграрном производстве, стоит создавать им благоприятные прозрачные условия деятельности, а не заманивать самой покупкой дешёвой земли», - подчеркивает он.

С.РЫБАЛКА также выразил убеждение в том, что окончательную точку в дискуссии, как и кому продавать или не продавать землю должны поставить украинцы.

С этой целью партия «Правда» через своих представителей в парламенте инициировала законопроект о проведении всеукраинского референдума, чтобы решить судьбу украинской земли открытым и демократическим способом.

Дмитрий Ветвицкий Народный депутат Украины, президент партии «Правда» Дмитрий ВЕТВИЦКИЙ напомнил, что референдум является одним из основных инструментов народовластия.

«Чем чаще мы будем проводить референдумы, тем больше люди будут участвовать в управлении государством, отстаивая свои законные права. Ведь источником власти является украинский народ, а государство должно подчиняться его воле. Каким бы ни было решение народа – оно должно стать законом – как для власти, так и для олигархов. Мы будем всеми силами отстаивать народное решение перед властью, пока власть не подчинится воле народа», – отметил Д.ВЕТВИЦКИЙ.

Справка УНИАН. Внесённый Д.ВЕТВИЦКИМ проект Закона Украины № 8252 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно решения вопроса о введении рыночного оборота земель сельскохозяйственного назначения исключительно всеукраинским референдумом» зарегистрирован в Верховной Раде Украины 17 марта 2011 года.

Законопроект предлагает внести изменения в Земельный кодекс Украины и Закон Украины «О всеукраинском и местных референдумах».

Вопрос о введении рыночного оборота земель сельскохозяйственного назначения предлагается отнести к перечню вопросов, которые решаются исключительно всеукраинским референдумом. В связи с этим куплю-продажу земельных участков, которые относятся к землям сельскохозяйственного назначения или отчуждение таких земельных участков другим способом и изменение их целевого назначения предлагается запретить до момента решения соответствующего вопроса Украинским народом непосредственно на национальном референдуме.

Также предлагается законодательно закрепить основные принципы, на которых должно основываться законодательство о рынке земли в случае, если решением всеукраинского референдума будет введён рыночный оборот земель сельскохозяйственного назначения.

Согласно статье 13 Конституции Украины земля, её недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы её континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности украинского народа.

 

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