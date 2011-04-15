Партия «Правда» собирает подписи за референдум о продаже земли

Партия «Правда» с 12 апреля начала сбор подписей с требованием объявления всеукраинского референдума о целесообразности продажи земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

Как сказал председатель партии «Правда» Сергей РЫБАЛКА, эти земельные ресурсы должны принадлежать исключительно гражданам Украины, которые живут и работают на ней, и именно украинский народ должен решать судьбу своей земли.

«Главным вопросом на селе всегда была земля. Уверен: земля должна быть собственностью тех, кто на ней живёт, кто её обрабатывает. Стоя на этих позициях, Правительство должно ускорить инвентаризацию земель и выдачу государственных актов на право собственности на землю. При этом власть должна обеспечить справедливость и прозрачность в сфере землепользования и землеотвода», – подчеркнул лидер партии.

По убеждению С.РЫБАЛКИ, нельзя допустить, чтобы украинские земли перешли к гражданам других стран. «Чтобы привлечь иностранных инвесторов, в том числе в аграрном производстве, стоит создавать им благоприятные прозрачные условия деятельности, а не заманивать самой покупкой дешёвой земли», - подчеркивает он.

С.РЫБАЛКА также выразил убеждение в том, что окончательную точку в дискуссии, как и кому продавать или не продавать землю должны поставить украинцы.

С этой целью партия «Правда» через своих представителей в парламенте инициировала законопроект о проведении всеукраинского референдума, чтобы решить судьбу украинской земли открытым и демократическим способом.

Народный депутат Украины, президент партии «Правда» Дмитрий ВЕТВИЦКИЙ напомнил, что референдум является одним из основных инструментов народовластия.

«Чем чаще мы будем проводить референдумы, тем больше люди будут участвовать в управлении государством, отстаивая свои законные права. Ведь источником власти является украинский народ, а государство должно подчиняться его воле. Каким бы ни было решение народа – оно должно стать законом – как для власти, так и для олигархов. Мы будем всеми силами отстаивать народное решение перед властью, пока власть не подчинится воле народа», – отметил Д.ВЕТВИЦКИЙ.

Справка УНИАН. Внесённый Д.ВЕТВИЦКИМ проект Закона Украины № 8252 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно решения вопроса о введении рыночного оборота земель сельскохозяйственного назначения исключительно всеукраинским референдумом» зарегистрирован в Верховной Раде Украины 17 марта 2011 года.

Законопроект предлагает внести изменения в Земельный кодекс Украины и Закон Украины «О всеукраинском и местных референдумах».

Вопрос о введении рыночного оборота земель сельскохозяйственного назначения предлагается отнести к перечню вопросов, которые решаются исключительно всеукраинским референдумом. В связи с этим куплю-продажу земельных участков, которые относятся к землям сельскохозяйственного назначения или отчуждение таких земельных участков другим способом и изменение их целевого назначения предлагается запретить до момента решения соответствующего вопроса Украинским народом непосредственно на национальном референдуме.

Также предлагается законодательно закрепить основные принципы, на которых должно основываться законодательство о рынке земли в случае, если решением всеукраинского референдума будет введён рыночный оборот земель сельскохозяйственного назначения.

Согласно статье 13 Конституции Украины земля, её недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы её континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности украинского народа.