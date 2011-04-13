Азарову грозят «весенним маршем протеста» и «осенним наступлением»

Сегодня стартовала Всеукраинская гражданская акция «Вперед», среди целей которой отставка правительства и проведение «Народных реформ».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила автор законопроектов «Народные реформы», народный депутат Наталья КОРОЛЕВСКАЯ сегодня на брифинге в Киеве в рамках проведения Народной коллегии акции «Вперед».

Она сообщила, что для проведения акции объединились представители Налогового и Автомобильного майданов, представители общественных организаций, «все те, кто понимает, что в стране нужно менять ситуацию»

«Мы четко определили цели, и задача минимум - это отставка правительства Николая АЗАРОВА, задача максимум - это проведение «Народных реформ» - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, основная цель акции - установить жесткий контроль общества над властью, обеспечить социальный диалог власти с обществом, дать обществу альтернативный путь социального и экономического развития, обеспечить развитие в Украине конкурентной экономики 21-го века. «Нет диалога – значит, будет говорить общество, нет желания у власти слышать другую точку зрения, значит люди выйдут на улицы, и будут требовать принятия альтернативных предложений», - заявила народный депутат.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ подчеркнула, что инициаторы акции «Вперед» вышли за рамки предпринимательского движения. «Наша акция направлена на защиту интересов всех граждан Украины: предпринимателей, пенсионеров, шахтеров, педагогов и врачей, членов молодежных и ветеранских организаций, профсоюзов. Потому что все они прекрасно понимают: будет работать экономика, будут платиться налоги – тогда будут и зарплаты и пенсии. Иначе у наших детей нет будущего», - заявила она.

При этом Н.КОРОЛЕВСКАЯ подчеркнула: «Мы хотим не только критиковать и не только отрицать то, что делается неправильно, мы сегодня подготовили пакет законопроектов, которые уже зарегистрированы в парламенте, и считаем, что это та реальная альтернатива тем репрессивным методам, которые применяет власть».

В рамках акции 14 апреля запланировано проведение координационного совета акции «Вперед» и утверждение плана-графика, с 20 апреля будет проводится агитационная работа на местах, с 26 апреля - проведение мероприятий на местном уровне, 19 мая - проведение акции под стенами Верховной Рады Украины, 20 мая - очередное заседание Народной коллегии, на котором будут подведены итоги и составлен план дальнейших действий.

В целом, как сообщила Н.КОРОЛЕВСКАЯ, акция пройдет в 4 этапа: первый этап - «Весенний марш протеста», второй этап - «Летняя самоорганизация» (работа в регионах по завершению формирования инициативных групп), третий этап - «Осеннее наступление», четвертый этап - «Всеукраинский Щит Свободы». «Это щит, который мы выстроим от Львова до Луганска машинами, и будем стоять до тех пор, пока не будут приниматься те решения, которые, мы считаем, сегодня способны спасти экономику», - сообщила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«Мы надеемся, что то дело, которое мы начинаем, позволит остановить тот беспредел, который творится, и позволит направить движение экономики Украины на путь развития, а не на путь разрушения», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По данным организаторов, в Народной коллегии в столичном Доме учителя приняли участие 450 делегатов, представляющих более 250 общественных организаций и профсоюзов. Руководителем штаба Акции выбран член Координационного совета Ассамблеи общественных организаций малого и среднего бизнеса, соорганизатор «АвтоМайдана» Андрей ПАНАЭТОВ, председателем Народной коллегии – народный депутат Н.КОРОЛЕВСКАЯ, секретарем Коллегии - глава гражданского объединения «Новый Киев» Зорян ШКИРЯК.

Напомним, 6 апреля организаторы и участники Налогового и Автомобильного майданов создали штаб по проведению Всеукраинской гражданской акции «Вперед» после того, как представители Кабинета министров отказались провести полноценные консультации относительно пакета законодательных инициатив, направленных на восстановление экономики, борьбу с коррупцией и обеспечение социальной защиты.

По информации организаторов акции, в первый этап Народной реформы входит пакет законодательных инициатив, внесенных Н.КОРОЛЕВСКОЙ в парламент, «Здоровая экономика - социальная защита»:

Обеспечение реализации Декларации экономической свободы (законопроект № 7435);

Пересмотр прожиточного минимума для обеспечения каждому украинский достойного уровня жизни в соответствии со стандартами в современном обществе (законопроект № 7536);

Усиление ответственности чиновников за должностные преступления и коррупцию (законопроект № 7535);

Внесение изменений в Налоговый кодекс по упрощенной системе налогообложения, с целью обеспечения развития экономики, нормальных условий для ведения малого и среднего бизнеса, сохранение старых и создание новых рабочих мест (законопроект № 8276);

Мораторий на контрольные проверки субъектов малого предпринимательства к 1 января 2012 (законопроект № 8018);

Передача средств от приватизации ОАО "Укртелеком" в Пенсионный фонд для повышения минимального уровня пенсионного обеспечения (законопроект № 8323);

Освобождение от уплаты единого взноса инвалидов и пенсионеров; добровольность уплаты единого социального взноса (законопроект № 8287);

Создание Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования причин неконтролируемого роста цен на продукты питания, чтобы найти и наказать виновных за махинации на продовольственном рынке, которые привели к кратному увеличению цен на продукты питания (законопроект № 8299);

Прекращение неконтролируемого роста коммунальных тарифов (законопроект в разработке).