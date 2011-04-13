«Бедные» киевские чиновники: жилья нет, кормят жены (декларации)

Доходы председателя Киевской городской государственной администрации Александра ПОПОВА в 2010 году снизились на 58 тыс. грн. в сравнении с 2009 г., когда он был народным депутатом и получал в среднем 17 тыс. 600 грн. За 2010-й он задекларировал всего чуть более 210 тыс. грн.

Об этом пишет газета «Сегодня» со ссылкой на декларации доходов чиновников Киевской горгосадминистрации, имеющиеся в распоряжении редакции.

На банковских счетах у А.ПОПОВА деньги остались нетронутыми - их столько же, что и год назад. Зато у семьи появился автомобиль «Ланос», которого не было в прошлом году. Земельных участков у главы КГГА нет, а лишь жилье в родном Комсомольске и неприватизированная квартира в Киеве, на Днепровской набережной.

Самым «бедным» среди чиновников оказался заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК: его годовой доход - 152 тыс. грн. Немного богаче него одессит Михаил КУЧУК, который занимается в столице земельными и градостроительными вопросами. У него нет ни дома, ни квартиры, а доход в 2010 году был 158 тыс. грн. (чуть больше 13 тыс. грн. в месяц). М.КУЧУК в Киеве пока постоянным жильем не обзавелся и живет в съемной квартире недалеко от горадминистрации. Правда, он получил проценты, в прошлом году ему начислили 61 тыс. грн.

У заместителя главы КГГА по финансам Руслана КРАМАРЕНКО сейчас зарабатывает супруга, она частный предприниматель, пишет газета. В прошлом году она принесла в семью 390 тыс. грн., почти в 2,5 раза больше супруга-чиновника. До прихода на госслужбу Р.КРАМАРЕНКО занимался нефтяным бизнесом - работал помощником первого зама в «Укртатнефть», зампредседателя правления «Кременчугской нефтяной компании», замдиректора «Укрнафта-Центр», гендиректором «Вик Ойл».

Александр ПУЗАНОВ, заместитель главы КГГА по имуществу, в прошлом году получил более 8 млн. грн., став самым богатым чиновником в КГГА. «Продал офис в Запорожье - вот и все», - пояснил газете А.ПУЗАНОВ. Его зарплата составляет в администрации около 13 тыс. грн. в месяц.

Больше всего земли у А.МАЗУРЧАКА - 1,38 га, правда, на его малой родине в Каменец-Подольском районе. У А.ПУЗАНОВА тоже есть два участка общей площадью 1,4 га - Конча-Заспе и Вите-Почтовой.

Что касается Анатолия ГОЛУБЧЕНКО, заместителя главы КГГА по вопросам Евро-2012, то только проценты от вкладов у него составили 2 млн. 100 тыс. грн. А всего годовой доход - 2 млн. 424 тыс. 388 грн. «Какие у меня денежные вклады и где они находятся, я раскрывать вам не буду. И машины, и земли у меня нет», - прокомментировал А.ГОЛУБЧЕНКО. При этом газета напоминает, что супруга А.ГОЛУБЧЕНКО занимается ресторанным бизнесом - она владеет известным и очень дорогим рестораном «Эгоист». Но заработала в прошлом году всего полмиллиона гривен (получается около 40 тыс. грн. в месяц).

Зарплата же А.ГОЛУБЧЕНКО составляет 14,5 тыс. грн. в месяц. Кроме того, он получает пенсию - около 10 тыс. грн. в месяц.