Офицеры подумают о целесообразности уголовного дела против Мельниченко

Съезд офицеров Украины рассмотрит вопрос целесообразности возбуждения уголовного дела против майора Мельниченко.

Об этом сообщил генерал-лейтенант Вилен Мартиросян в эфире телеканала ТВі.

"Мы будем проводить съезд офицеров. На этом съезде примем решение. Если большинство проголосует за, то тогда соответственно пойдет документ за моей подписью, чтобы возбудить в отношении его дело", - сказал он.

В то же время, по его личному мнению, для установления истины следовало бы продолжать расследование по делу Кучмы, однако параллельно с этим возбудить дело против Мельниченко.

"Пусть будет параллельно и здесь, чтобы раскрылось по-настоящему, кто стоял за Мельниченко, кому и какое количество кассет он передал, за сколько эти кассеты продавали, кто шантажирует и пользуется этими кассетами, но это на самом деле есть так", - отметил Мартиросян.

Генерал-лейтенант также заявил, что майор Мельниченко может рассчитывать на его поддержку в случае взятия под стражу, поскольку бывший офицер управления Государственной охраны опасается, что не выйдет из следственного изолятора живым.

"Я могу дать гарантии. Я отношусь к той категории людей, когда вижу несправедливость, как пытаются унижать достоинство человека, то мне все равно, кто он такой, я иду и защищаю этого человека. Если с ним так нечестно поступят, он может в моем лице найти поддержку, как и Леонид Данилович", - сказал генерал-лейтенант.

Кроме того, Мартиросян раскритиковал действия майора Мельниченко, утверждая, что ему следовало предотвратить преступление, а не скрываться за границей с компрометирующими главу государства записями.

"Его действия не соответствуют чести офицера. Если бы даже он узнал какую-то новость о том, что кому-то грозит опасность, он должен был немедленно принимать меры, чтобы приостановить, но не брать все эти материалы, удирать куда-то за границу и оттуда уже начинать действовать", - возмутился генерал-лейтенант.

Как известно, "пленки Мельниченко" признаны вещественным доказательством в деле по обвинению Кучмы в превышении власти и служебных полномочий, которые привели впоследствии к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

В 2001 году, во время акции "Украина без Кучмы", Скипальский, Билас и Мартиросян также выступали в поддержку Кучмы.

Кроме того, ранее двять народных артистов Украины и СССР написали обращение к генпрокурору в защиту Кучмы.

Украинская правда