Аэропорт «Борисполь» отдали донецкому

ГП «Международный аэропорт «Борисполь» 12 апреля т.г. возглавил новый руководитель – Антон ВОЛОВ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе аэропорта, коллективу предприятия его представил первый заместитель председателя Государственной авиационной службы Украины Александр ГРЕЧКО.

До назначения на должность руководителя ГП МА «Борисполь» А.ВОЛОВ работал заместителем председателя Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 по футболу и реализации инфраструктурных проектов, отвечал за операционную подготовку аэропортов к чемпионату.

«Перед нами стоят амбициозные задачи – вывести качество обслуживания пассажиров в аэропорту «Борисполь» на уровень международных стандартов как в рамках проведения Евро-2012, так и после его завершения. Аэропорт «Борисполь» должен стать одним из лучших аэропортов Европы», – сказал А.ВОЛОВ, объявляя программу действий на посту генерального директора. Основными задачами своей деятельности новый глава аэропорта назвал завершение строительства инфраструктурных объектов, привлечение новых авиакомпаний, улучшение конкурентоспособности главных воздушных ворот Украины.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр Украины – министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ 7 апреля заявил, что намерен уволить генерального директора аэропорта «Борисполь» Бориса ШАХСУВАРОВА. По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, у него имеется ряд претензий к работе аэропорта с точки зрения удобства для рядовых пассажиров.

Б.ШАХСУВАРОВ занимал указанную должность с 2008 года.

Справка УНИАН. Антон Константинович ВОЛОВ, 1979 года рождения, имеет высшее экономическое образование – окончил с отличием Донецкий государственный университет экономики и торговли. В авиацию пришел в 2004 году на должность финансового директора коммунального предприятия «Авиакомпания« Донбассаэро». Руководил проектами бизнес-авиации.