Янукович выразил соболезнования Лукашенко

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выразил соболезнования Президенту Республики Беларусь Александру ЛУКАШЕНКО в связи с гибелью людей при взрыве на станции метро “Октябрьская” в Минске.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

“Вместе с дружественным белорусским народом разделяем боль тех, кто потерял родных и близких”, - заметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он также пожелал “скорейшего выздоровления всем пострадавшим».

Как сообщал УНИАН, вчера в результате взрыва на станции метро “Октябрьская” в Минске погибли 12 человек, более 145 ранены.

Генпрокуратура Беларуси по факту взрыва возбудила уголовное дело по ч.3 ст. 289 ("терроризм") Уголовного кодекса республики.