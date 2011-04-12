Янукович выразил соболезнования Лукашенко
12:42, 12 апреля 2011Политика
992 0
В связи с гибелью людей в метро
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выразил соболезнования Президенту Республики Беларусь Александру ЛУКАШЕНКО в связи с гибелью людей при взрыве на станции метро “Октябрьская” в Минске.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.
“Вместе с дружественным белорусским народом разделяем боль тех, кто потерял родных и близких”, - заметил В.ЯНУКОВИЧ.
Он также пожелал “скорейшего выздоровления всем пострадавшим».
Как сообщал УНИАН, вчера в результате взрыва на станции метро “Октябрьская” в Минске погибли 12 человек, более 145 ранены.
Генпрокуратура Беларуси по факту взрыва возбудила уголовное дело по ч.3 ст. 289 ("терроризм") Уголовного кодекса республики.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter