Гриценко не верит, что нынешняя власть будет бороться с коррупцией

Народный депутат Украины Анатолий ГРИЦЕНКО (фракция НУ-НС) не верит, что нынешняя власть будет бороться с коррупцией.

В эфире программы «Шустер Live» на Первом национальном телеканале в пятницу вечером А.ГРИЦЕНКО сказал, что в Украине сформированы «пять крупных потоков, которые реально получают собственность, имущество и управление страной».

По его словам, сложилась ситуация, когда «все монополизировано», и это приводит не только «к заоблачным ценам», в том числе на жилищно-коммунальные услуги.

Как сказал А.ГРИЦЕНКО, анализируя, как действует Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, какие законы вносит в парламент и какие кадровые решения принимает, становится понятным, что он "разделяет стиль управления Павла Ивановича ЛАЗАРЕНКО”.

По словам А.ГРИЦЕНКО, П.ЛАЗАРЕНКО, когда его “спрашивали: Когда Вы будете уже делиться (когда он был хозяином страны), говорил: Буду делиться тогда, когда все станет моим”.

Как добавил А.ГРИЦЕНКО, “сейчас по такой идеологии построена вся власть”. “Поэтому никакой борьбы с коррупцией решительной не будет, потому что она (власть - УНИАН) сама является порождением этой коррупции”, - отметил народный депутат.