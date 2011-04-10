Могилёв: милиция документирует 150 фактов получения взяток в неделю

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЁВ заявляет, что практически еженедельно милиция документирует 150 фактов получения взяток.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, об этом он сказал на расширенном заседании коллегии МВД Украины во Львове.

На заседании были рассмотрены три основных вопроса – состояние раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений, соблюдение работниками милиции законности и прав человека, а также уровень подготовки к Евро 2012.

А.МОГИЛЁВ отметил те основные приоритеты, на которые постоянно обращает внимание Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, в частности, это борьба с коррупцией и взяточничеством среди представителей всех эшелонов власти и соблюдение прав человека.

«Борьба с коррупцией – это приоритет в деятельности милиции. Независимо от политических пристрастий, каждый чиновник должен понимать, что он нанят на службу для народа и должен работать только в интересах тех людей, которые ему этот чин доверили, поэтому борьба с коррупцией – это главное. К сожалению, взяточничество и коррупция пронизали практически все слои нашей власти. Я вам приведу пример, мы за первый квартал по линии экономики возбудили на 37% уголовных дел больше, чем в прошлом году, и практически еженедельно документируем 150 фактов получения взяток. То есть уровень коррумпированности чиновничьего аппарата очень большой, поэтому приоритеты борьбы в этом направлении должны понимать все начальники и областных управлений милиции, и других структурных подразделений. Это одна из самых главных задач, ведь авторитет власти зависит от уровня борьбы со взяточничеством и коррупцией, которые, к сожалению, у нас в государстве есть», - заявил А.МОГИЛЁВ.

Кроме того, по словам министра, информация, собранная по всей Украине, показала, что цены на некоторые коммунальные услуги несколько завышенные, и «если же эту сумму умножить на десятки или и тысячи в день, то можно увидеть, какие большие суммы отнимаются у нашего народа ежедневно».

«Именно поэтому руководители милиции всех уровней должны прекратить все эти незаконные утечки из бюджета. И каждую копейку мы должны отслеживать и ликвидировать возможность чиновников обирать людей. Главное, чтобы каждая бюджетная копейка доходила до потребителя. Это приоритет, на который указал Президент», - подчеркнул А.МОГИЛЁВ.