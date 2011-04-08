В ГПУ говорят, что Кучма в Москву пока не просился

Следователи Генеральной прокуратуры еще не получали обращения от бывшего Президента Украины Леонида КУЧМА с просьбой разрешить ему съездить в Москву 12 апреля на празднование 50-летия первого полета человека в космос.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры на вопрос, даст ли следователь Л.КУЧМЕ такое разрешение, если тот обратится к нему.

«По состоянию на сегодняшний день обращения со стороны обвиняемого Леонида КУЧМЫ следователю не поступало. Если поступит, следователь примет решение в соответствии с действующим законодательством», - сказали в пресс-службе ГПУ.

Как сообщал УНИАН, Л.КУЧМУ пригласили в Москву на торжества, посвященные Дню космонавтики и 50-летию первого полета человека в космос.

Л.КУЧМУ, который в период 1986-1992 годов был генеральным директором «Южмаша», одного из крупнейших в мире заводов по производству ракетно-космической техники, пригласил в российскую столицу заместитель председателя оргкомитета по проведению празднования 50-летия полета Юрия Гагарина в космос Анатолий ПЕРМИНОВ.

Праздничные мероприятия состоятся 12 апреля в Большом кремлевском дворце.

Справка УНИАН. Генпрокуратура в марте возбудила в отношении Л.КУЧМЫ уголовное дело. Он подозревается в превышении власти, предоставлении незаконных распоряжений руководству МВД, что привело к убийству журналиста Георгия Гонгадзе. Л.КУЧМЕ избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.