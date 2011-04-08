Кузьмин: посмотрите, сколько трупов вокруг дела Гонгадзе!

Первый заместитель генерального прокурора Ренат КУЗЬМИН утверждает, что уголовное дело против бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ было возбуждено без указаний из Администрации Президента.

Об этом Р.КУЗЬМИН заявил в интервью журналу “Фокус” (№14 от 8 апреля).

“Постановление о возбуждении уголовного дела я вынес самостоятельно, никаких команд из Администрации Президента не получал. Материалы этого дела докладывались генеральному прокурору Виктору ПШОНКЕ, который осуществляет надзор за моими действиями”, - сказал Р.КУЗЬМИН.

Комментируя тот факт, что уголовное дело было возбуждено только при новой власти, Р.КУЗЬМИН отметил: “В прокуратуре власть сменилась. Пришёл новый генеральный прокурор, заменена коллегия Генпрокуратуры, куратор этого дела больше в ней не работает. Новый состав следственно-оперативной группы свежим взглядом посмотрел на это дело, а В.ПШОНКА не ставит палки в колеса”.

В тоже время первый замгенпрокурара отказался обсуждать вопрос о том, мешало ли прошлое руководство ГПУ расследованию дела Георгия Гонгадзе.

«Надо у них спросить (каких улик раньше не хватало). Нам хватило оснований для возбуждения дела, надеюсь, что оно будет направлено в суд в максимально сжатые сроки», - сказал Р.КУЗЬМИН.

“Расследование преступлений - это сложный процесс. Это же не гвозди в стенку забивать. И то - гвоздь забить правильно надо уметь. Вы посмотрите, сколько трупов вокруг дела Гонгадзе! Министр внутренних дел, его заместители, два работника Управления госохраны, даже свидетель, нашедший труп Гонгадзе, и тот уже не живёт, офицер ФСБ, которому Мельниченко передал часть плёнок, дальше продолжать не буду. А сколько людей из-за этого дела было уволено? А у вас всё следователи в чём-то виноваты. Очень сложное дело, очень опасное, очень политизированное. Всё это не так просто. Дело в отношении КУЧМЫ расследуется… Идёт борьба интеллектов - защиты и обвинения, следователя и обвиняемого. Зачем рассказывать сегодня о том, какие доказательства у нас есть, как мы их добыли?”, - подчеркнул Р.КУЗЬМИН.